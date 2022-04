IMGW ostrzega przed przymrozkami w południowo-wschodniej części kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami przy gruncie temperatura spadnie do -3 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, centralnej i południowej części woj. lubelskiego, południowej części woj. mazowieckiego, wschodniej i południowej części woj. małopolskiego i północnej części woj. śląskiego.

Ostrzeżenia obowiązują od soboty od godziny 23 do niedzieli do godz. 7 rano. Według prognoz miejscami temperatura powietrza spadnie do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.