IMGW ostrzega przed przymrozkami w siedmiu województwach na północy kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w niedzielę przed przymrozkami, których wystąpienie prognozowane jest w nocy w siedmiu województwach w północnej części kraju. Alerty obowiązują do poniedziałku do godz. 7.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, a także dla części województwa podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

IMGW prognozuje tam spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st, C. W kolejnych dniach temperatura na podanym obszarze w nocy będzie spadać poniżej 0 st. C.

Ostrzeżenia przed przymrozkami będą obowiązywać do godz. 7 w poniedziałek.

IMGW ostrzegł również przed oblodzeniem, które w nocy z niedzieli na poniedziałek może wystąpić w województwie pomorskim i w części województwa dolnośląskiego. W kilku powiatach województwa dolnośląskiego w tym samym czasie obowiązywać będą także alerty pierwszego stopnia przed opadami śniegu.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.