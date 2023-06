IMGW ostrzega przed przymrozkami z soboty na niedzielę niemal w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami, które w nocy z soboty na niedzielę mogą wystąpić w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim.

We wszystkich powiatach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w niedzielę od godz. 01:00 do godz. 05:30 prognozowany jest spadek temperatury powietrza do ok. 2 st. C, przy gruncie do około -2 st. C. Prawdopodobieństwo określono na 70 proc.

IMGW wydał podobne ostrzeżenia dla wszystkich powiatów województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz trzech powiatów z terenu woj. opolskiego: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Na Podkarpaciu, w powiatach: jarosławskim, kolbuszowskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, niżańskim, przemyskim, w Przemyślu, w powiecie przeworskim, rzeszowskim, w Rzeszowie, powiecie stalowowolskim, w Tarnobrzegu, powiecie tarnobrzeskim, prognozowany jest spadek temperatury do około 2 st. C, przy gruncie do około -2 st. Tu również prawdopodobieństwo wynosi 70 proc. Natomiast w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, w Krośnie, powiecie krośnieńskim, leskim, mieleckim, ropczycko-sędziszowskim, sanockim oraz strzyżowskim temperatura może spaść do około 3 st. C, przy gruncie do -2 st. C. Tam prawdopodobieństwo takich zjawisk określono na 80 proc.

Na Pomorzu, w powiatach: lęborskim i wejherowskim prognozowana temperatura powietrza wyniesie ok. 2 st. C, a przy gruncie spadnie do blisko -2 st. C. W powiatach: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, gdańskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyńskim, malborskim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim temperatura powietrza może spaść do około 4 st. C, przy gruncie do -2 st. C.

Na Śląsku, w powiatach: Częstochowa, częstochowski i kłobucki prognozowany jest spadek temperatury do ok. 2 st. C, przy gruncie do około -2 st. C. Natomiast w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim temperatura może wynieść około 3 st. C, przy gruncie spadnie do -2 st. C.

Na terenie woj. świętokrzyskiego, w powiatach: jędrzejowskim, kazimierskim, Kielce, kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim i włoszczowskim w nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie do około 2 st. C, przy gruncie do około -2 st. C. Nieco cieplej powinno być zdaniem meteorologów w powiatach: buskim i staszowskim; tam temperatura ma wynieść około 3 st. C, a przy gruncie do -2 st. C.

Na Warmii i Mazurach w powiatach: działdowskim, Elbląg, nidzickim, nowomiejskim i w Olsztynie, w powiatach bartoszyckim, braniewskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, oleckim, węgorzewskim prognozowany jest spadek temperatury do około 2 st. C, przy gruncie do około -2 st. C.