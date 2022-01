IMGW ostrzega przed silnym mrozem, marznącymi opadami i gęstą mgłą

W związku z prognozowanym silnym mrozem, marznącymi opadami i gęstą mgłą IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Instytut ostrzega także przed możliwym wzrostem poziomów wody, miejscami powyżej alarmowych dla okolic Zalewu Szczecińskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mrozem wydane dla południowych powiatów województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje od godziny 20 w niedzielę do 9 rano w poniedziałek, a dla wschodnich powiatów województwa podlaskiego od 22 do 9 rano. Na południu Polski może być do -20 stopni mrozu, a na wschodzie do -15 stopni.

W całym województwie lubuskim i w zachodniej części wielkopolskiego prognozowana jest gęsta mgła do godz. 7-8 rano w poniedziałek.

Alert przed marznącymi opadami wydano na niedzielny wieczór dla centralnych powiatów województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a dla zachodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego będzie ono obowiązywać zarówno wieczorem w niedzielę, jak i w poniedziałek do godz. 16.

Ostrzeżenie wydane dla Zalewu Szczecińskiego wiąże się z możliwym wzrostem poziomów wody, miejscami powyżej alarmowych i obowiązuje do godz. 18 w niedzielę.