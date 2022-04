IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i opadami śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Synoptycy ostrzegają również przed opadami śniegu, które mogą wystąpić na przeważającym obszarze kraju.

O nowych ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW poinformował w nocy z czwartku na piątek. Synoptycy prognozują silny wiatr w północnej części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą powiatów: polickiego, Świnoujścia, kamieńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, Gdańska i nowodworskiego. Alert obowiązuje od godz. 10 w piątek do godz. 15 w sobotę.

Instytut wydał również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu dla woj. małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego i południowej części woj. wielkopolskiego.

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Dla powiatów lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzycha i kłodzkiego na Dolnym Śląsku Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują one od godz. 21 w czwartek do godz. 21 w piątek. W pozostałej części regionu prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, lokalnie do 10 cm.