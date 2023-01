IMGW ostrzega przed silnym wiatrem również w południowo-wschodniej części woj. małopolskiego

IMiGW rozszerzył rejon obowiązywania alertów ostrzegających przed silnym wiatrem, o dwa powiaty województwa małopolskiego: nowosądecki i gorlicki. Wcześniejsze ostrzeżenia obejmują pięć powiatów w południowej części Podkarpacia. Wiatr na tych terenach może osiągać w porywach nawet do 85 km/h.

Dla dwóch powiatów województwa małopolskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h i porywach do 75 km/h, z południa. Ostrzeżenia obowiązują od niedzieli od godz. 18 do godz. 10 w poniedziałek.

Na terenie województwa podkarpackiego ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla pięciu powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego i jasielskiego oraz dla miasta Krosno.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południa" - poinformował IMGW. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14 w niedzielę do południa w poniedziałek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk zarówno w Małopolsce jak i na Podkarpaciu określono na 80 procent.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.