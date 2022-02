IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całej Polsce. Alert drugiego stopnia obowiązuje na Wybrzeżu, gdzie może wiać w porywach do 115 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed silnym wiatrem we wszystkich województwach. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od wczesnych godzin porannych w poniedziałek do wtorku do godziny 16.00.

Czerwony alert drugiego stopnia dotyczy Wybrzeża w pasie od Świnoujścia po Elbląg. Wydano go dla powiatów: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Gdański, nowodworski. IMGW prognozuje tam wiatr o średniej prędkości 70-90 km/h, w porywach do 90-115 km/h.

W pozostałej części kraju obowiązuje żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia. Oznacza to wiatr wiejący ze średnią prędkością 55-70 km/h, którego porywy mogą sięgnąć 70-90 km/h.

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.