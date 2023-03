IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w warmińsko-mazurskim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w sobotę w województwie warmińsko-mazurskim. IMGW wydał komunikat meteorologiczny dot. opadów marznących dla powiatów bialski, parczewski, włodawski, chełmski.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW-PIB dla powiatów elbląskiego, braniewskiego, będzie obowiązywało w sobotę od godz. 10.30 do godz. 17.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach około 75 km/h, z północnego zachodu" - podali synoptycy IMGW.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

IMGW-PIB wydał także komunikat meteorologiczny dotyczący opadów marznących dla powiatów bialski, parczewski, włodawski, chełmski; będzie on obowiązywał do soboty do godz. 10.55.

"Lokalnie obserwuje się słabe opady marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź. W ciągu 1-2 godzin przewiduje się wzrost temperatury powyżej 0 st. C i zanik opadów marznących" - podali synoptycy IMGW.