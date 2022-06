IMGW ostrzega przed silnymi burzami w województwach dolnośląskim i opolskim

Silne burze nadal mogą występować nad województwie dolnośląskim; w najbliższym czasie wejdzie tam kolejna strefa burz, która znajduje się obecnie nad Czechami, chwilowe natężenie opadów może tam sięgać 10-15 mm/10 minut - ostrzega we wtorek nad ranem IMGW.

IMGW dla 10 powiatów tego województwa wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem. Dotyczy to powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, strzelińskiego, świdnickiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego.

Instytut podaje ponadto, że w związku z kumulacją opadu w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego zostało podniesione ostrzeżenie meteorologiczne do drugiego stopnia. "Sumy (opadów) mogą wynieść od 40 do 50 mm. Do tej pory najwięcej deszczu spadło w Rębiszowie (36 mm), a wzrost stanu wody zanotowaliśmy na Kwisie" - przekazuje na Twitterze IMGW.

Instytut wydał też ostrzeżenie drugiego stopnia dla woj. opolskiego dotyczące możliwych burz z gradem i upałów.