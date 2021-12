IMGW ostrzega przed silnymi mrozami w nocy z soboty na niedzielę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mrozami w nocy z soboty na niedzielę w pasie ciągnącym się z północnego zachodu na południowy wschód oraz w części południowo-zachodniej i południowej Polski. Najniższe temperatury mogą sięgnąć miejscami do minus 20 stopni Celsjusza.

Najniższe temperatury prognozowane są w rejonie Szczecina - od minus 20 do minus 15, na terenach górskich od minus 18 do minus 16 stopni, a lokalnie minus 20.

Minimalne temperatury w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim - sięgną od minus 17 do minus 15, w województwie kieleckim oraz w północnych częściach województw śląskiego i podkarpackiego - od minus 15 do minus 12, a lokalnie do minus 16.