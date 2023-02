IMGW ostrzega przed sztormem i silnym wiatrem na Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uaktualnił wydane w sobotę ostrzeżenia przed sztormem i silnym wiatrem na Bałtyku. Dla wschodniej i zachodniej części strefy brzegowej obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W środkowej części nadal obowiązuje sztormowa „dwójka”.

IMGW nadal utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku dla środkowej części strefy brzegowej. Tam wiatr południowo-zachodni do zachodniego wieje do 7, w porywach do 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę do godz. 16.

Natomiast w zachodniej strefie brzegowej wiatr już słabnie i IMGW aktualnie ostrzega przed silnym wiatrem. Tam wieje wiatr zachodni do północno-zachodniego z siłą 4 do 6, w porywach może osiągać 7 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w sobotę do godz. 18.

Natomiast we wschodniej części strefy brzegowej nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia przed silnym wiatrem. Tam silny wiatr południowo-zachodni do zachodniego do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta ma wiać do godz. 16.