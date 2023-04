IMGW ostrzega: przymrozki nad morzem; opady śniegu w górach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, które wystąpią w nocy z soboty na niedzielę w północnej części Polski. Z kolei w południowych regionach kraju Instytut prognozuje intensywne opady śniegu.

IMGW wydał w nocy z soboty na niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla północnej części kraju. Alerty obowiązują od godz. 2 w nocy do 7 nad ranem w woj.: pomorskim i zachodniopomorskim. W tych regionach Instytut przewiduje spadek temperatury powietrza do około -1 st.C, a przy gruncie do -2 st.C.

Z kolei od godz. 6 rano w niedzielę, w południowych powiatach woj. dolnośląskiego - na obszarach powyżej 600 m n.p.m. - obowiązywać będą ostrzeżenia IMGW przed opadami śniegu, które mogą powodować przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Ponadto, ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu Instytut wydał również dla południowych powiatów woj. małopolskiego. Na tym obszarze IMGW przewiduje opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 13 cm. Alert obowiązywać będzie w od godz. 10 niedzielę aż do późnych godzin wieczornych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.