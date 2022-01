IMGW ostrzega: ślizgawica, mróz nawet do – 25 stopni C.

Marznąca mżawka, ślizgawica w 11 województwach, w Bieszczadach mróz nawet do – 25 stopni Celsjusza, a w lubuskim mgły – IMGW wydało w poniedziałek ostrzeżenia 1. stopnia.

Marznącej mżawki powodującej gołoledź należy się spodziewać w ok. 2/3 naszego kraju. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw wschodniej, południowej i centralnej Polski.

Na południu na Pogórzu Karpackim wystąpią silne mrozy. Dla tego terenu IMGW również wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza że temperatura może spaść do - 25 stopni C.

Natomiast w woj. lubuskim zapowiadane są mgły. Widzialność może być ograniczona nawet do 50 m.