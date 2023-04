IMGW: ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w woj. podkarpackim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami w nocy z 12 na 13 kwietnia w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim w województwie podkarpackim.

"Lokalnie temperatura powietrza spadła do -2 st.C. W najbliższych godzinach w kolejnych miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2 st.C, a przy gruncie do -3 st.C" - czytamy w przesłanym PAP komunikacie.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 2 do 6 rano.

Ponadto IMGW na stronie internetowej ostrzega przed możliwością wystąpienia przymrozków w nocy z 12 na 13 kwietnia w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim.