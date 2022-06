IMGW: ostrzeżenia przed burzami z gradem w przeważającej części kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenia obowiązują w przeważającej części kraju z wyjątkiem województw we wschodniej i zachodniej części.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydano dla niemal całego kraju z wyjątkiem województwa lubuskiego, a także części województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, podlaskiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w pasie rozciągającym się od województwa warmińsko-mazurskiego przez część województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, województwo łódzkie, a także województwo świętokrzyskie, śląskie, małopolskie - do granic kraju. IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano z kolei dla województw opolskiego i podkarpackiego oraz dla części obszarów w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim. Instytut prognozuje tam wystąpienie burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.