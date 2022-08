IMGW: ostrzeżenia przed burzami z gradem w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i opolskim

Przed burzami z gradem w części województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubuskiego i opolskiego ostrzegł w piątek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW ostrzega też przed upałami.

Jak informuje białostocki oddział Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW, burze z gradem mogą występować miejscami w powiatach sejneńskim, suwalskim i Suwałkach. Burzom towarzyszą okresowe, dość silne opady deszczu o natężeniu około 2-5 mm na 10 minut. Suma godzinowa na stacji w Suwałkach wyniosła około 14 mm. Komórki burzowe bardzo powoli przemieszczają się na północny wschód. W rejonie burz może występować porywisty wiatr. Instytut ostrzega także przed podobnymi burzami z gradem w powiatach gołdapskim i oleckim w województwie warmińsko-mazurskim.

Oddział IMGW we Wrocławiu wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w powiatach: brzeskim, głubczyckim, nyskim i prudnickim w województwie opolskim. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek w godzinach od 11:30 do 22:30. Ponadto od południa do godz. 20:00 obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, oleskim i strzeleckim w Opolskiem. Temperatura maksymalna może tam osiągać 29-31 stopni Celsjusza.

Z kolei poznański oddział IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla czterech powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, słubickiego, żagańskiego i żarskiego. W piątek od godziny 11:30 do 22:30 prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad.