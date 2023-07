IMGW-PIB: upał w Wielkopolsce także w poniedziałek

Do poniedziałku przedłuzył Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla wszystkich powiatów Wielkopolski. W całym regionie temperatura przekroczy 30 st. C.

IMGW-PIB poinformował w niedzielę około południa, że w całym regionie prognozowana temperatura maksymalna w dzień wyniesie w niedzielę i w poniedziałek od 30 st. C do 32 lub 33 st. C. Spodziewana temperatura minimalna w nocy wyniesie od 14 st. C do 16 st. C.

Ostrzeżenia dla wielkopolskich powiatów obowiązuje od niedzielnego południa do poniedziałku do godz. 20.00.

W niedzielę rano IMGW-PIB wydał ostrzeżenie przed upałem dla dziewięciu powiatów wschodniej i południowej części regionu: chodzieskiego, gnieźnieńskiego, kolskiego, Konina, konińskiego, pilskiego, słupeckiego, tureckiego i wągrowieckiego. Wcześniej IMGW-PIB poinformował o spodziewanym w weekend upale na terenie pozostałej części Wielkopolski.