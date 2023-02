IMGW: porywy wiatru na Wybrzeżu osiągają 120 km: h

Porywy wiatru na Wybrzeżu osiągają 120 km/h przy prędkości średniej około 80 km/h; w głębi lądu miejscami wieje w porywach 100 km/h - poinformował w nocy z piątku na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W komunikacie meteorologicznym wydanym po północy dla części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego podano, że porywy wiatru na Wybrzeżu osiągają 120 km/h przy prędkości średniej około 80 km/h. W głębi lądu miejscami wieje w porywach 100 km/h. Wiatr wieje z kierunków zachodnich.

Tak silny wiatr utrzyma się na Wybrzeżu przez najbliższe 4 godziny - ostrzega IMGW.

W woj. lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim wiatr osiąga w porywach do 70 km/h, miejscami do 85 km/h. W drugiej połowie nocy wiatr stopniowo będzie słabł. W woj. kujawsko-pomorskim wiatr osiąga w porywach do 85 km/h. W ciągu najbliższych 4-5 godzin możliwe są porywy około 90 km/h, później wiatr stopniowo będzie słabł.

IMGW wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju. Najsilniej wiać ma nad morzem, gdzie prędkość wiatru może wynieść nawet 125 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców całego kraju smsy ostrzegające przed silnym wiatrem.