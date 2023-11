IMGW: Prognoza pogody na poniedziałek 6 listopada

Niemal cała Europa będzie w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Szkocją, Skandynawią i w rejonie Zatoki Fińskiej. Jedynie Półwysep Iberyjski znajdzie się pod wpływem klina wyżowego – informuje IMGW.

Pogodę w Polsce będzie kształtować wspomniany niż i z zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa i będzie rosnąć.

W Polsce od godz. 6.00 do godz. 20.00 w poniedziałek zachmurzenie ma być duże z rozpogodzeniami postępującymi z południowego zachodu. Miejscami, głównie na północy i na wschodzie, przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W strefie nadmorskiej możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza do 13 stopni.

Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Wysoko w górach porywy do 110 km/h i słabnące.