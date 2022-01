IMGW: Silny wiatr w woj. zachodniopomorskim

Najsilniejsze do tej pory porywy wiatru o prędkości 80 km/h odnotowano w Darłowie w woj. zachodniopomorskim - podało w nocy z niedzieli na poniedziałek IMGW. W najbliższych godzinach wiatr będzie się nasilał.

W pasie nadmorskim i lokalnie na wschodzie województwa obserwuje się stopniowy wzrost prędkości wiatru. Najsilniejsze do tej pory porywy odnotowano w Darłowie 80 km/h, Kołobrzegu i Dziwnowie 70 km/h, Koszalinie 65 km/h, Wierzchowie 60 km/h - podało IMGW.

Instytut przekazał, że najsilniejsza średnia prędkość wystąpiła w Darłowie i wyniosła 60 km/h, w Dziwnowie 55 km/h. Z kolei w głębi lądu średnia prędkość wiatru waha się w granicach 20-30 km/h.

"W najbliższych godzinach wiatr będzie się nasilał. Najsilniejsze porywy oraz średnia prędkość wiatru prognozowane są na godziny poranne i okołopołudniowe. Od wczesnych godzin porannych prognozowane są miejscami także burze" - przekazał IMGW.

Jak informował wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w rejonie nadmorskim porywy wiatru mogą dochodzić miejscami do 110 km/h. Natomiast w miarę jak wiatr będzie się przesuwał w kierunku lądu - na Pomorzu, porywy będą osiągać prędkość ok. 100 km/h.

Porywów wiatru dochodzących do prędkości 100 km/h można się też spodziewać w centralnej Polsce. Na południe wichura dotrze ok. godz. 7-8 rano. Tam, poza górami, porywy wiatru będą nieco słabsze i miejscami osiągną prędkość do 90 km/h.