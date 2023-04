IMGW: Śnieżyce na Podkarpaciu – ostrzeżenia drugiego stopnia

Śnieżyce i mróz nawet do minus 10 stopni Celsjusza w południowej części Podkarpacia. IMGW wydał w środę ostrzeżenia drugiego stopnia.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z intensywnymi opadami śniegu. W piątek opady śniegu mogą spowodować miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 25 cm.

Drugi stopień ostrzeżeń obowiązuje od czwartku od godz. 6 do piątku godz. 6.

W całym województwie prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0 st. C. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -7 st. C do -2 st. C, w nocy lokalnie -8 st. C i przy gruncie około -10 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -1 st. C do 4 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla całego kraju. Obowiązuje ono w większości województw do czwartku rano, jedynie na południu Polski do piątku.