IMGW: sobota ciepła i pogodna

W sobotę w całym kraju będzie panować bardzo ładna, słoneczna pogoda. Jak powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, na przeważającym obszarze kraju temperatura wzrośnie do 18-21 stopni Celsjusza.

Jak przekazał Kamil Walczak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę pogodę w kraju będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia.

"W całym kraju będzie słonecznie, tylko na wschodzie lokalnie zachmurzenie może być duże i tam wieczorem możliwe są słabe, wręcz symboliczne, opady deszczu. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21 stopni Celsjusza. Tylko na Podhalu i Wybrzeżu będzie to około 12-15 stopni. Wiatr słaby, tylko na zachodzie lokalnie może być umiarkowany i porywisty" - powiedział Kamil Walczak.

W nocy przeważanie pogodnie, bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Jedynie na zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i na krańcach zachodnich nad ranem prognozowane słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 stopni na zachodzie do 10 stopni na południu. W rejonach podgórskich Karpat możliwe są spadki temperatur do minus 2 stopni. Wiatr słaby, tylko na Wybrzeżu chwilami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.