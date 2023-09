IMGW: sobota z przelotnym deszczem i temperaturą do 23 stopni Celsjusza

W sobotę przelotnie popadać może w całym kraju, a temperatura, jak powiedział PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak, nie przekroczy 23 stopni Celsjusza. Noc na ogół powinna być pogodna, najcieplejsza na Wybrzeżu.

W sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. "Spodziewane są przelotne opady deszczu, a na wschodzie możliwe również burze. Prognozowana suma opadów to ok. 10 mm deszczu" - powiedział PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna będzie już niższa od tej z piątku i wyniesie od 18 do 23 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni Celsjusza.

"Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na Wybrzeżu porywy wiatru mogą sięgnąć do ok. 60 km/h" - zaznaczył synoptyk IMGW.

Noc z soboty na niedzielę powinna być na ogół pogodna, jedynie na krańcach południowo-wschodnich i na północy kraju, jak wskazał Walczak, należy spodziewać się słabych opadów deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza, chłodniej noc zapowiada się w rejonach podgórskich. Tam ok. 6-7 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, 14-15 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu porywisty, przeważnie zachodni.

W niedzielę, jak przekazał synoptyk IMGW, Polska będzie już pod wypływem wyżu, ale temperatura nie powinna jeszcze przekroczyć 20 stopni. Cieplej zrobi się w poniedziałek, a we wtorek na przeważającym obszarze kraju temperatura wzrośnie do 25 stopni. Niestety, w środę do Polski ma wkroczyć front atmosferyczny i znów się ochłodzi.