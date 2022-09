IMGW: Synoptyczna prognoza pogody na weekend (30 września - 2 października)

Pogodę będą kształtowały chłodne i mokre niże. Nadal będzie do nas napływało powietrze znad Atlantyku.

W piątek Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, na południowym wschodzie przebiega strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie, nieco cieplejsze na południowym wschodzie. Ciśnienie będzie rosło.

W woj. zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu miejscami duże i przelotne opady deszczu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 16 st. C. W Gdańsku termometry wskażą 15 st. C, w Koszalinie 16 st. C, a w Szczecinie 16 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, w głębi lądu przejściowo zmienny.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Po południu na krańcach południowo-wschodnich regionu, możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 15 st. C. W Olsztynie na termometrach zobaczymy 14 st. C, w Suwałkach cieplej, bo 15 st. C, a w Białymstoku 13 st. C. Wiatr słaby, na ogół południowo-wschodni i południowy.

W Wielkopolsce, w Lubuskim i woj. kujawsko-pomorskim spodziewane jest zachmurzenie na ogół umiarkowane, lokalnie na wschodzie duże. Początkowo mgły ograniczające widzialność do 400 m. Po południu możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C. Temperatury w Poznaniu 16 st. C, w Gorzowie Wlkp. 16 st. C, w Toruniu 13 st. C, w Kaliszu 14 st. C, Bydgoszczy 13 st. C, a w Zielonej Górze 16 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego przewiduje, że będzie zachmurzenie na ogół umiarkowane, na południu duże z opadami deszczu na południowym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do około 15 mm na południu Mazowsza oraz 25 mm na Lubelszczyźnie. Rano zanikające mgły, początkowo ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 13 st. C. W Warszawie 13 st. C, w Łodzi 13 st. C, Lublinie 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich.

Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w woj. śląskim spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Głównie na wschodzie regionu wystąpią opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku oraz 15 mm w Beskidach. Temperatura maksymalna od 11 st. C na wschodzie do 15 st. C na zachodzie regionu, w rejonach podgórskich od 9 st. C do 13 st. C, wysoko w Beskidach od 6 st. C do 9 st. C, w szczytowych partiach Sudetów temperatura od 2 st. C do 4 st. C. Temperatury we Wrocławiu 14 st. C, w Jeleniej Górze 14 st. C, Legnicy 15 st. C, Opolu 12 st. C, w Katowicach 12 st. C, w Częstochowie 11 st. C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego przewiduje zachmurzenie duże. Opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe burze. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. C na północy do 14 st. C na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich od 8 st. C do 11 st. C, wysoko w Beskidach i Bieszczadach od 6 st. C do 9 st. C, na szczytach Tatr około 4 st. C. Prognozowane temperatury: Kraków 13 st. C, Kielce 10 st. C, Rzeszów 13 st. C, Zakopane 9 st. C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę Polska będzie na pod wpływem zatoki głębokiego niżu znad Atlantyku, na krańcach południowo-wschodnich będzie przebiegała strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie, nieco cieplejsze na południowym wschodzie. Ciśnienie zacznie spadać.

W woj. zachodniopomorskim i pomorskim w sobotę zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia, pod wieczór od zachodu rozpogodzenia. Przemieszczające się z zachodu na wschód opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 16 st. C. W Gdańsku 15 st. C, w Koszalinie 16 st. C, w Szczecinie 14 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Na Warmii, Mazurach i Podlasiu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 14 st. C. W Olsztynie 13 st. C, Suwałkach 12 st. C, Białystoku 12 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

Natomiast w województwach: wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie regionu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 16 st. C. W Poznaniu 16 st. C, Gorzowie Wlkp. 15 st. C, Toruniu 15 st. C, Kaliszu 16 st. C, Bydgoszczy 15 st. C, Zielonej Górze 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego przewiduje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a zwłaszcza na zachodzie z rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu bez opadów, poza tym okresami opady deszczu, zwłaszcza na południu Lubelszczyzny. Na Roztoczu prognozowana suma opadów około 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C na wschodzie do 16 st. C na zachodzie. W Warszawie 14 st. C, Łodzi 15 st. C, w Lublinie 13 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na Górnym Śląsku do południa miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 17 st. C, w rejonach podgórskich Beskidów od 9 st. C do 12 st. C. We Wrocławiu 16 st. C, Jeleniej Górze 15 st. C, w Legnicy 16 st. C, w Opolu 17 st. C, w Katowicach 15 st. C i Częstochowie 15 st. C. Wiatr słaby, południowy. Wysoko w Beskidach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywy do 60 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 1 st. C do 3 st. C. Wiatr umiarkowany, później nasilający się do dość silnego i silnego, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego: Zachmurzenie duże. Po południu na krańcach zachodnich regionu możliwe większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu. Na południu Podkarpacia suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 15 st. C, w rejonach podgórskich od 8 st. C do 12 st. C, na szczytach Tatr około 4 st. C. W Krakowie 15 st. C, w Kielcach 13 st. C, w Rzeszowie 13 st. C, a w Zakopane 9 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni lub zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W niedzielę nasz kraj będzie w obszarze obniżonego ciśnienia, w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim napływającym z zachodu.

Tego też dnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zachmurzenie będzie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C nad morzem do 17 st. C na pojezierzach. Temperatury w Gdańsku 15 st. C, w Koszalinie 15 st. C, a w Szczecinie 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad samym morzem okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 15 st. C. W Olsztynie na termometrach 14 st. C, w Suwałkach 12 st. C, w Białystoku 13 st. C.

Dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 17 st. C. W Poznaniu będzie Poznań 15 st. C, w Gorzowie Wlkp. 16 st. C, w Toruniu 14 st. C, w Kaliszu 15 st. C, w Bydgoszczy 14 st. C, w Zielonej Górze 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego: zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 15 st. C. W Warszawie 13 st. C, w Łodzi 13 st. C, w Lublinie 14 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego przewiduje się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 17 st. C, w rejonach podgórskich od 12 st. C do 14 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2 st. C do 5 st. C. Wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy 17 st. C, w Jeleniej Górze 14 st. C, w Legnicy 17 st. C, w Opolu 16 st. C, w Katowicach 16 st. C, a w Częstochowie 15 st. C.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego wskazuje, że również w tych regionach zachmurzenie będzie duże. Przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C, w rejonach podgórskich od 11 st. C do 13°C, wysoko w Tatrach od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Przewidywane temperatury w Krakowie 16 st. C, w Kielcach 14 st. C, w Rzeszowie 14 st. C, w Zakopanem 11 st. C.