IMGW: tropikalna noc trwa, lokalnie temperatura powyżej 20 stopni

Tropikalna noc trwa; lokalnie m.in. w Suwałkach i we Wrocławiu, temperatura powietrza przekracza 20 stopni – podał w czwartek po godz. 3 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW ostrzegał wcześniej m.in. przed lokalnymi opadami i burzami w nocy.

"Tropikalna noc trwa. Lokalnie temperatura nadal powyżej 20 st.C. Nowa komórka burzowa powstała w woj. warmińsko-mazurskim. Towarzyszą jej opady do 5mm/10min" - podano na Twitterze Instytutu.

Zgodnie z załączoną grafiką, najwyższa temperatura powietrza o godz. 3 nad ranem była w Suwałkach i we Wrocławiu - 21,4 st. C., zaś najniższa w miejscowości Resko w woj. zachodniopomorskim - 12,8 st. C.