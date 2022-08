IMGW: w piątek bardzo gorąco oraz burze, w weekend ochłodzenie

W piątek w całym kraju upalnie. Termometry wskażą nawet 37 stopni na Dolnym Śląsku. Na zachodzie i w centrum wystąpią burze z gradem. W weekend odpoczniemy od upałów - poinformowała PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Iwona Bazyluk.

W piątek jest słonecznie i upalnie w całym kraju. Temperatura maksymalna nad morzem od 23 do 26 stopni Celsjusza, 28 na Suwalszczyźnie i Podhalu, do około 33 stopni w centrum i 37 stopni na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej.

"Piątek to apogeum trwających od kilku dni upałów. Dzisiaj jeszcze bardzo gorąco. Prognozujemy w ciągu dnia 37 stopni Celsjusza, a lokalnie może być nieco cieplej" - poinformowała Bazyluk.

Dodała, że do godziny 20 niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

W czasie burz, które ok. godz. 17 wystąpią w woj. zachodniopomorskim i będą przemieszczały się do centrum prognozowana wysokość opadów wyniesie do 25 mm, a wiatr osiągnie prędkość do 100 km/h.

Od kilku dni w wielu miastach Polski są ustawiane kurtyny wodne.

W weekend odpoczniemy od upałów. W Polsce będzie chłodniej o ok. 10 stopni Celsjusza.