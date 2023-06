IMGW: w poniedziałek od zachodu nadejdzie ochłodzenie

W poniedziałkowe popołudnie do Polski od zachodu wejdzie aktywna zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym. Jak powiedział PAP Michał Folwarski z IMGW, pojawią się gwałtowne burze i opady deszczu.

Według prognoz IMGW, późnym popołudniem w poniedziałek do Polski od zachodu wkroczy front atmosferyczny niosący ze sobą chłodniejsze i wilgotne masy powietrza polarno-morskiego.

"Na wschodzie w ciągu dnia możliwe są bardzo słabe i przelotne opady deszczu. Na zachodzie Polski, wraz z nasuwaniem się chłodnego frontu atmosferycznego, pojawi się strefa burz i silniejszych opadów. W popołudniowych burzach może spaść do 30 mm deszczu, a wiatr może dochodzić do 90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie na wschodzie w granicach 25-26, w centrum około 27-28, do 30 stopni Celsjusza na zachodzie. W rejonie Helu i na Podhalu spodziewamy się około 22 stopni. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany" - powiedział Michał Folwarski z IMGW.

Po przejściu frontu temperatura maksymalna do połowy tygodnia utrzymywać się będzie na poziomie 21-23 stopni Celsjusza. Od piątku spodziewany jest powrót wyższych temperatur, którym towarzyszyć mogą burze i deszcze.