IMGW: W sobotę najcieplej było w Legnicy i Słubicach, ponad 29 st. C

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał na Twitterze dane ze stacji pomiarowych z całego kraju. Wynika z nich, że najcieplej było w Legnicy (woj. dolnośląskie) i Słubicach (woj. lubuskie). Termometry wskazały tam 29,4 st. C.

Z kolei najchłodniejszym miastem był w sobotę Hel. Temperatura maksymalna wyniosła 22,8 st. C.

IMGW prognozuje, że do środy w całym kraju będzie bardzo ciepło i słonecznie.

W niedzielę bezchmurnie, miejscami, zwłaszcza na północy kraju, zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich zanikające mgły ograniczające widoczność do 200 m. Temperatura maksymalna od 25 do 30 st. C; chłodniej nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat, od 23 do 25 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, miejscami na południu kraju zmienny.