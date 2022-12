IMGW: w weekend na południu i wschodzie kraju śnieg i marznący deszcz; w niedzielę więcej słońca

Na południowym wschodzie pogodę pod koniec tygodnia będzie kształtował aktywny niż, który później powędruje na północny-wschód. Przyniesie on ocieplenie, a miejscami na południu i wschodzie kraju intensywne opady śniegu oraz marznący deszcz powodujący gołoledź. W niedzielę cały kraj pozostanie w zasięgu wyżu. W dzień będzie sporo słońca, a w nocy mróz - poinformował w piątek IMGW-PIB.

W piątek Polska będzie pod wpływem wieloośrodkowego układu niżowego, jedynie w dzień północ kraju znajdzie się w zasięgu klina wyżowego. Województwa południowe i południowo-wschodnie będą w strefie frontu atmosferycznego, związanego z niżem przemieszczającym się znad Adriatyku w rejon Węgier i Słowacji. Przeważający obszar kraju będzie natomiast w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, tylko nad południowy wschód napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

Mieszkańców woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego czeka spore zachmurzenie. Na wybrzeżu pojawią się też przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 6 stopnia Celsjusza do minus 3 stopnia Celsjusza, a nad morzem około minus 1 stopnia. Wiatr będzie słaby i zmienny.

W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim w piątek zachmurzenie będzie duże, a od krańców południowych regionu wzrastające do całkowitego. Większe przejaśnienia tylko na krańcach północno-zachodnich. Wystąpią też przemieszczające się z południa na północ opady śniegu. Synoptycy prognozują przyrost grubości pokrywy śnieżnej od 4 do 8 centymetrów. Temperatura wyniesie od minus 7 stopni do minus 4 stopni Celsjusza. Wiatr bezie słaby, na południu okresami umiarkowany, porywisty, z kierunków wschodnich, lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim w piątek zachmurzenie będzie na ogół duże. Początkowo na północy regionu lokalnie wystąpią marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na południu regionu możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 5 stopni do minus 2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, zachodni i północny.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego mogą w piątek spodziewać się dużego zachmurzenia, a miejscami opadów śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami wyniesie ok. 10 cm. Na południowym wschodzie regionu wystąpią z kolei opady deszczu ze śniegiem, deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od wyniesie od minus 5 stopni do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni skręcający na północny.

W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie będzie duże. W pierwszej połowie dnia wystąpią na południowym wschodzie regionu opady śniegu, powodujące przyrost grubości pokrywy śnieżnej od 5 do 8 centymetrów. Na południowym wschodzie regionu, do południa, możliwe są również marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni do 0 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich od minus 6 stopni do minus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie będzie całkowite i duże. Wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a miejscami opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej wyniesie miejscami 8 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 3 stopni do 4 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich od minus 1 stopni do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr początkowo będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę południowo-wschodnia i wschodnia Polska będą pod wpływem niżu z ośrodkami nad Ukrainą i Białorusią oraz nad Włochami, w strefie oddziaływania frontu atmosferycznego, który stopniowo będzie odsuwał się na wschód. Zachód kraju będzie w zasięgu wyżu znad Niemiec i Czech, który w dzień stopniowo rozbuduje się nad resztę Polski. Będziemy w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego mogą spodziewać zachmurzenia umiarkowanego lub dużego. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, zwłaszcza w pasie nadmorskim. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 5 stopni do minus 2 stopni Celsjusza, a nad morzem ok. 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich.

W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy regionu. Lokalnie możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 stopni do minus 5 stopni. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni.

W województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Początkowo na północy wystąpią lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Miejscami możliwe są też słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni do minus 2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

W województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 6 stopni do minus 3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 5 stopni do minus 2 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich od minus 8 stopni do minus 5 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie będzie duże, a po południu możliwe są większe przejaśnienia. Opady śniegu wystąpią na południowym wschodzie regionu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej wyniesie ok. 5 centymetrów. Termometry pokażą od minus 5 stopnia do minus 2 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich od minus 8 stopni do minus 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, a wysoko w górach dość silny, porywisty z kierunków północnych, mogący powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

W niedzielę Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Małopolską. Pozostaniemy w tym samym powietrzu pochodzenia arktycznego.

W województwie zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 3 stopni do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie regionu porywisty, południowo-wschodni. Na wybrzeżu zachodnim porywy wiatru osiągną do 55 km/h.

W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna od wyniesie minus 8 stopni do minus 3 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

W województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 5 stopni do minus 2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego mogą spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, a miejscami dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 stopni do minus 3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie na zachodzie regionu porywisty, południowo-wschodni.

W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na wschodzie także małe. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 stopni do minus 2 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich ok. minus 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni.

W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 stopni do minus 4 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich ok. minus 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich.