IMGW: W weekend przelotny deszcz i burze

W piątek i sobotę z zachodu na wschód będzie się przemieszczał chłodny front atmosferyczny. Spadnie przelotny deszcz i będą występować burze. Upał w piątek na wschodzie i południu Polski, w sobotę natomiast na południowym wschodzie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niedziela chłodna w całym kraju, na południu deszcz.

Prognoza synoptyczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przewiduje, że w piątek na wschodzie i południu kraju będzie upalnie i sucho. Na północnym zachodzie zaznaczy się chłodny front atmosferyczny. Będzie padać przelotny deszcz i wystąpią burze. "Burzom towarzyszyć mogą opady deszczu do 20-30 mm i porywy wiatru do 85 km/h, możliwy jest też grad" - podkreśla IMGW.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 23-26 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i nad morzem, 28-32 st. C na wschodzie, a w centrum do nawet 35 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na północnym zachodzie skręcający na zachodni i północno-zachodni.

"W nocy z piątku na sobotę strefa przelotnego deszczu i burz przemieszczać się będzie ku centrum kraju. Miejscami spaść może do 20-30 mm deszczu, porywy wiatru osiągać do 85 km/h, nie można wykluczyć opadów gradu. Bez opadów tylko na wschodzie" - poinformowali synoptycy z IMGW.

Najchłodniej będzie na północnym zachodzie i Pomorzu - tam około 15 st. C, na pozostałym obszarze 17-20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany: na zachodzie i północy północno-zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków południowych.

Sobota na zachodzie kraju przyniesie pogodną aurę. Na pozostałym obszarze będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami - miejscami przelotny deszcz.

"Na wschodzie możliwe też burze. W czasie burz opady deszczu do około 20 mm, porywy wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Upalnie jedynie na południowym wschodzie, tam temperatura maksymalna do 30 do 32°C. Na pozostałym obszarze od 19 st. C na północy i 22-24 st. C na zachodzie i miejscami południu do 27 stopni w centrum" - przekazał IMGW. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Sobotnia noc - zgodnie z prognozą IMGW - będzie chłodna w całym kraju. Temperatura minimalna od 9-10 stopni Celsjusza na północy do 14 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem.

Niedziela przyniesie pogodną aurę. Pochmurnie jedynie na północy kraju, gdzie miejscami popada przelotny deszcz. Najniższa temperatura spodziewana jest na północy i wyniesie od 19 do 22 stopni. Cieplej na południu oraz w centrum, od 23 do 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy i północnego zachodu.

Jak wskazał IMGW, początek przyszłego tygodnia przyniesie pochmurną pogodę. Deszczowo będzie na południowym wschodzie. "Na pozostałym obszarze przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, a słaby deszcz padać może tylko na północnym wschodzie" - przekazali synoptycy. Dodali, że temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie 20-22 st. C na wschodzie i nad morzem, na pozostałym obszarze cieplej, od 24 w centrum do 28 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

"Wtorek będzie pogodny, więcej chmur i słaby deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej na północy, od 20 do 22 st. C, na pozostałym obszarze od 24 do 28 stopni" - zaznaczył IMGW.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane obejmie cały kraj. Prognozowana temperatura maksymalna będzie się wahać od 20-23 st. C na północy do 29 stopni na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr: wschodni oraz północno-wschodzi. Natomiast czwartek synoptycy zapowiadają słoneczny, z wyjątkiem północnego wschodu. Tam okresami pochmurnie, możliwy też przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 27-29 stopni na zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, wschodni.