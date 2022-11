IMGW: W woj. pomorskim i zachodniopomorskim marznące opady powodujące gołoledź; w Wielkopolsce - mgły

W zachodniej części woj. pomorskiej i dużej części woj. zachodniopomorskiego marznące opady będą powodowały w nocy ze środy na czwartek gołoledź. Z kolei w zachodniej Wielkopolsce należy spodziewać się gęstych mgieł - ostrzega IMGW.

Marznące opady deszczu lub mżawki powodującej gołoledź wystąpią w powiatach: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, lęborskim, słupskim i mieście Słupsku w woj. pomorskim oraz powiatach białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, Koszalinie, koszalińskim, łobeskim, sławieńskim, stargardzkim, szczecineckim, świdwińskim oraz wałeckim w woj. zachodniopomorskim.

Podobne zjawisko prognozowane jest w północnej części woj. wielkopolskiego na obszarze pow. złotowskiego.

IMGW podał, że prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zagrożenia we wszystkich wskazanych rejonach wynosi 80 proc. Oznacza to, że kierowcy mogą spodziewać się śliskich dróg do godzin porannych.

Instytut ostrzega też przed gęstymi mgłami w nocy ze środy na czwartek, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. Zjawisko to z prawdopodobieństwem 90 proc. wystąpi w powiatach zachodniego woj. wielkopolskiego. Wskazano powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, miasto Leszno, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, szamotulski oraz wolsztyński.