IMGW: Wielka Sobota chłodna i wietrzna, w górach zima

W Wielką Sobotę będzie chłodno i wietrznie, ale deszcz lub deszcz ze śniegiem padać będzie tylko na południu. W górach nadal zima - prognozuje pogodę na święta Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W Wielką Sobotę nad Polskę napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Tylko na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. W górach sypnie śniegiem. IMGW prognozuje przyrost pokrywa śnieżnej nawet o 12 centymetrów. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, tam 12 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Zakopanem 3 stopnie, na szczytach Tatr około -4°C. Północny wiatr w porywach będzie osiągał do 55 km/h.

W Wielką Niedzielę pozostaniemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie spadać. Na południu i południowym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich także śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 stopni nad morzem do 12 na zachodzie, w rejonach podgórskich od 5 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h.

Dopiero w Poniedziałek Wielkanocny na większym obszarze kraju słońce może nieśmiało wyjrzeć zza chmur, ale raczej nie na wschodzie i południu - tam wciąż będzie pochmurnie.

"Na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, w Karpatach opady śniegu" - przekazał IMGW. Temperatury podobne do niedzielnych: 7-8 stopni na południowym wschodzie, 12 st. C na zachodzie. Najchłodniej w kotlinach karpackich i nad morzem około 5-6 stopni.