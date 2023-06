IMGW wydał alerty przed gwałtownym wzrostem poziomu wody w rzekach 7 województw; możliwe podtopienia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wody w rzekach 7 województw w związku z ciągłymi opadami deszczu. Na części obszarów spodziewane są przekroczenie stanów alarmowych i podtopienia.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych IMGW wydał dla obszaru obejmującego: zlewnie Popradu, Kamienicy (Nawojowskiej), Białej (Tarnowskiej) oraz Ropy (małopolskie)

"W związku ze spływem wód opadowych oraz ciągle występującymi opadami deszczu, miejscami obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z punktowymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych (również w kolejnych profilach wodowskazowych)" - poinformowano na portalu IMGW. Dodano, że istnieje również możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo tych zjawisk synoptycy ocenili na 80 proc.

Alerty pierwszego stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody dotyczy natomiast obszaru: Dunajca od zbiornika Czchów do ujścia; Nidy od ujścia Czarnej Nidy do ujścia; Czarnej od zb. Chańcza do ujścia i przyrzecza Wisły; Wisłoka od ujścia Jasiołki do ujścia; Szreniawy i przyrzecza Wisły; rzeki Breń i przyrzecza Wisły. Żółte ostrzeżenie wydano też dla obszaru: rzeki Łęg i przyrzecza Wisły; Sanu od ujścia Wiaru do ujścia (część prawobrzeżna) bez odcinków Sanu; Sanu od ujścia Wiaru do ujścia (część lewobrzeżna); Wisłoka od ujścia Morwawy do ujścia; Wieprza wraz ze zb. Nielisz; Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy i przyrzecza Wisły (wraz ze zlewnią Bystrzycy); Bugu do ujścia Uherki (lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Jak wskazano, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo gwałtownych wzrostów stanów wody na tych obszarach oceniono na 75 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje również w części województwa małopolskiego na obszarze Dunajca wraz ze zbiornikiem Sromowce Wyżne. IMGW spodziewa się tam "punktowego przekroczeniami stanów ostrzegawczych". Synoptycy szacują prawdopodobieństwo gwałtownego wzrostu stany wód w tym rejonie na 90 proc.

Żółty alert wydano też dla obszaru: zlewni Pilica do zbiornika Sulejów (łódzkie, śląskie, świętokrzyskie). Jak wskazano z 70 proc. prawdopodobieństwem, w rejonach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do godziny 8 w sobotę.