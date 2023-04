IMGW wydał alerty przed wzrostem poziomów wód w siedmiu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty hydrologiczne dla części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Prognozuje wzrosty stanów wody, lokalnie powyżej poziomów ostrzegawczych.

Alert hydrologiczny drugiego stopnia IMGW wydał m.in dla obszaru Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry (zachodniopomorskie). "W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowym odcinku Odry, przewidywane są wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych" - wskazano w na stronie internetowej IMGW. Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo tego zjawiska na 80 proc. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godz. 9.

Pomarańczowy alert wydano też dla obszaru Zalewu Wiślanego i Żuław (pomorskie, warmińsko-mazurskie) - z 90-proc. prawdopodobieństwem "prognozowane są wahania i wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych". Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 9.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia obowiązuje także dla terenu Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu oraz Orli (dolnośląskie, wielkopolskie). "W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Baryczy prognozowane są wzrosty stanów wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych" - przekazano. Alarm na tym obszarze obowiązuje do południa w czwartek. Prawdopodobieństwo zjawiska synoptycy oceniają na 90 proc.

Natomiast w zlewni Stobrawy (opolskie) IMGW prognozuje "dalszy, powolny wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego". W ostrzeżeniu synoptycy wskazują na 95-proc. prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska. Alert obowiązuje do godz. 12 w czwartek.

Pomarańczowe ostrzeżenie dotyczy ponadto zlewni Przemszy do ujścia Brynicy oraz górnej zlewnii Brynicy (śląskie). Jak podano, w związku z opadami deszczu w górnych zlewniach Brynicy oraz Przemszy, "spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich z możliwością punktowych przekroczeń stanów ostrzegawczych". Według synoptyków nastąpi to z 80-proc. prawdopodobieństwem. Alert obowiązuje do godz. 10 w poniedziałek.

Ostrzeżenie drugiego stopnia jest wydawane, gdy stany wody - obserwowane lub prognozowane - układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych z możliwością krótkotrwałego przekroczenia poziomów alarmowych.