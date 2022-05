IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na północy Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach w północnych województwach Polski, które mogą wystąpić w ciągu dnia.

Ostrzeżenia przed burzami, które mogą wystąpić w niedzielę w godzinach od 10:30 do 21:00, dotyczą województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Mogą tam wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy jest mały grad.

W Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach ostrzeżenie to dotyczy wszystkich powiatów.

W Zachodniopomorskiem ostrzeżenie dotyczy 13 powiatów: białogardzkiego, drawskiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, Koszalina, koszalińskiego, łobeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i Świnoujścia.

W Kujawsko-Pomorskiem dotyczy to 8 powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego.

W Podlaskiem ostrzeżeniem przed burzami objęto 5 powiatów: augustowski, grajewski, sejneński, suwalski i Suwałki.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.