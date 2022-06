IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami

Ostrzeżenia przed upałami IMGW wydał dla centralnej i wschodniej Polski. W piątek najgoręcej będzie w centrum i na południowym wschodzie, gdzie już obowiązują ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 34 do 37 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 stopni" - poinformował IMGW w ostrzeżeniach trzeciego stopnia, wydanych dla całego województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz większości powiatów w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 20. w piątek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązywać będą w podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, opolskim, w części dolnośląskiego i pomorskiego, a także w warmińsko-mazurskim z wyjątkiem okolic Elbląga.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 34 stopni, w piątek lokalnie do 35. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 stopni" - brzmi prognoza meteorologów.

Żadnych ostrzeżeń nie wydano jedynie dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.