IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 7 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą wystąpić na terenie siedmiu województw. Alerty obowiązują do godziny 23 w czwartek.

Według prognoz IMGW w czwartek w powiatach na terenie województw: łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Alerty obowiązują od godzin południowych do godz. 23.

Prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych synoptycy ocenili w skali od 80 do 90 procent.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.