IMGW: Zgniły wyż przyniósł mgły

Zgniły wyż znad północnej Polski sprawił, że we Wszystkich Świętych do południa będą gęste mgły. Widzialność miejscami do zaledwie 50 m. Jednak, gdy mgły opadną ujrzymy słońce. Wciąż ciepło – maksymalnie 21 st. C. – zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

"Miało być suche powietrze, a przyszło bardziej wilgotne i mamy tzw. zgniły wyż, a wraz z nim aurę nieco bardziej mglistą" - wyjaśnia Walijewski. Podkreśla, że w związku z tym wydane są ostrzeżenia dla niemal całej Polski, poza obszarami południowymi. Ostrzeżenia będą obowiązywały do wtorku do godziny 10, a na północy kraju nawet do południa.

Widzialność od 200, 100 metrów, a miejscami nawet do 50 m. "Kierowcy będą musieli uważać na drogach" - ostrzega.

"Jednak z godziny na godzinę mgły będą opadały i zobaczymy słońce. Na południu i południowym zachodzie pogodnie. Trochę gorzej na północy, tam mgły utrzymają się dłużej. A w warmińsko-mazurskim i podlaskim mogą pojawić się delikatne opady deszczu" - mówi meteorolog.

Nadal ciepło. Na południu i południowym zachodzie termometry będą wskazywały do 20 - 21 st. Celsjusza.

Na Suwalszczyźnie nieco chłodniej - plus 10 - 11 st. Nad morzem ok. 14 - 15, w centrum ok. 17.

W Dzień Zaduszny zrobi się chłodniej, od 12 - 13 stopni Polsce północnej, w centralnej ok. 13 - 14 stopni, najcieplej na południu ok. 16.

Przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr.

3 listopada całkowita zmiana pogody. Na termometrach maksymalnie 12 - 13 st. C w całym kraju, a na wybrzeżu ciągłe opady deszczu.