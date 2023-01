IMGW: znów się ochłodzi; będzie zmienna i wietrzna pogoda

Jak informuje IMGW, w tym tygodniu Polska znajdzie się w cyrkulacji zachodniej. Od zachodu przez obszar kraju przemieszczać się będą kolejne niże, co zapewni nam zmienną i wietrzną pogodę.

Instytut zapowiedział, że stopniowo będzie się ochładzać. Zdecydowane ochłodzenie nastąpi od piątku na północnym wschodzie kraju, gdzie ponownie będą mrozy. Miejscami pojawiać się będą opady deszczu, na wschodzie i południu kraju również deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu.

W poniedziałek nad Polskę od zachodu nasuwać się będzie niż, którego ośrodek przemieści się znad Danii w rejon Gotlandii. Po południu przez Polskę od zachodu przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny. Po przejściu frontu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Najwięcej słońca będzie w centrum i na południu kraju, chociaż w Bieszczadach możliwy jest deszcz. Na pozostałym obszarze Polski sporo chmur i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza do 13 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu około 15 stopni Celsjusza, a chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie około 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru wyniosą do 60 km/h, na Podkarpaciu do 70 km/h, w górach do 80 km/h.

We wtorek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na zachodzie i w centrum będzie zdecydowanie mniej opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 9 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Opolszczyźnie około 10 stopni Celsjusza, a najchłodniej w obszarach podgórskich około 4 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, w górach do 65 km/h, zachodni.

W środę dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz występować będą opady deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 2 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Nad morzem i na południu porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

W czwartek już w całym kraju przewaga zachmurzenia dużego. Okresami występować będą opady deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Będzie jeszcze dość ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy wiatru wyniosą do 85 km/h.

W piątek będzie przeważnie pochmurno. Należy się spodziewać okresami opadów deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Na zachodzie kraju nadal ciepło, ale wystąpi zdecydowane ochłodzenie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza do 10 stopni celsjusza, a na północnym wschodzie od -1 stopnia Celsjusza do 2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 85 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich.

W sobotę będzie przeważnie pochmurno, tylko przejściowo pojawiać się będą większe przejaśnienia. Chłodniej będzie już w całym kraju, chociaż mróz wystąpi tylko na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza do 6 stopni Celsjusza, a na północnym wschodzie od -4 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przejściowo w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich, a na północnym wschodzie z kierunków wschodnich.

W niedzielę nadal będzie sporo chmur. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy jest z kolei marznący deszcz powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie nadal chłodno. Tu temperatura maksymalna wyniesie około -3 stopni Celsjusza, w centrum cieplej około 3 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, bo do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.