Impreza przypominająca o tym, jak Kopernik obronił Olsztyn przed Krzyżakami

W południe na olsztyńskiej Starówce rozpocznie się impreza plenerowa, podczas której zostaną przypomniane wydarzenia sprzed 501 lat, kiedy Mikołaj Kopernik bronił miasta przed Krzyżakami.

Impreza będzie się odbywała na Starym Mieście i będzie podzielona na część historyczną, dotyczącą wydarzeń sprzed 501 lat oraz współczesną, tj. promowanie działalności wojska. Organizatorzy zapowiadają pokazy wojskowe i możliwość uzyskania informacji o rekrutacji do armii.

Olsztyn był oblegany przez Krzyżaków w 1521 roku. Wówczas zarządcą dóbr kapituły warmińskiej, który rezydował na olsztyńskim zamku, był od 1516 roku Mikołaj Kopernik. Wiedząc, że Krzyżacy zdobyli kilka warmińskich miast (m.in. Ornetę i Dobre Miasto), a oblegali Lidzbark Warmiński, Kopernik napisał do króla Zygmunta Starego list (było to 16 listopada 1520 roku), w którym poprosił o wsparcie zbrojne zamku i miasta. List do króla nie dotarł, bo przechwycili go Krzyżacy, ale do miasta i tak przybyły posiłki czeskich zaciężnych Peryka z Janowic i polskiego oddziału konnego Zbigniewa Słupeckiego. Stuosobową załogą zamku dowodził Paweł Dołuski. Gdy wielki mistrz Albrecht Hohenzollern się o tym dowiedział, zrezygnował ze szturmu na Olsztyn. Wydarzenia te dotyczyły ostatniej wojny między Polską, a Zakonem - tzw. wojny pruskiej. Jej zakończeniem był słynny w polskiej historii hołd pruski złożony w 1525 roku w Krakowie.

Olsztyn i woj. warmińsko-mazurskie od kilku lat silnie promuje Kopernika-Warmiaka, który w regionie - Fromborku, Lidzbarku Warmińskim, czy Olsztynie - pracował w sumie 40 lat. W Olsztynie na zamkowym krużganku zachowała się częściowo tablica astronomiczna własnoręcznie nakreślona przez Kopernika - jedyny tego typu zabytek.

Planowany czas trwania całej imprezy historyczno-militarnej to 3 godz. (12-15), wstęp jest wolny.