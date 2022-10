Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) zainaugurowano w piątek rok akademicki 2022/2023. Łącznie w policyjnej uczelni studiuje prawie 2 tys. osób zarówno funkcjonariuszy, jak i słuchaczy cywilnych.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas inauguracji odczytano list, który prezydent Andrzej Duda skierował do kierownictwa, wykładowców i słuchaczy Szkoły.

Prezydent napisał, że "Wyższa Szkoła Policji to wyjątkowa placówka, która kształci przyszłych i obecnych oficerów policji, umacnia ich przywiązanie do etosu oraz przekazuje wiedzę i kompetencje pozwalające skutecznie chronić wartości, którym ślubują i stoją na straży".

"Niech ten rozpoczynający się rok badań, pracy dydaktycznej oraz nauki przyniesie wszystkim wiele satysfakcji, niech zainspiruje do dalszego zgłębiania tajników wiedzy, którym polska policja zawdzięcza wysoką skuteczność, a obywatele poczucie, że bezpieczeństwo ich zdrowia, życia i mienia spoczywa w dobrych rękach" - napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży w wystąpieniu podczas inauguracji podkreślił, że "Wyższa Szkoła Policji to marka sama w sobie, to renoma i tradycja".

"Wasza uczelnia jest wyjątkowa. Wyjątkowa jest również misja i odpowiedzialność uczelni. To jedyna uczelnia policyjna, która kształci przyszłych oficerów i kadrę kierowniczą polskiej policji. To miejsce jest kuźnią kadr, które później mają realny wpływ na nasze bezpieczeństwo" - podkreślił Poboży.

Dodał, że "studiowanie w Wyższej Szkole Policji, a niebawem w Akademii Policji, to powód do dumy". "To zasługa wyśmienitej kadry naukowej, która od lat buduje renomę uczelni"- wskazał.

Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wskazał, że "taki jest poziom profesjonalizmu polskiej policji, jaka jest jakość kształcenia w każdej szkole policji, ale w sposób szczególny w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie".

Podziękował studentom pierwszego roku za wybór drogi życiowej.

"Dziękuję wszystkim tym, którzy postanowili dzisiaj przyjąć w swoje ręce indeksy i stać się studentami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, bo wszystkim nam przychodzi dziś funkcjonować w czasach niezwykle trudnych. Wróg u bram, wojna u naszego sąsiada, brutalna napaść, agresja, ludobójstwo, terroryzm, bo trudno to nazywać inaczej ze strony armii rosyjskiej, która stale atakuje Ukrainę"- podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W ofercie dydaktycznej w roku akademickim 2022/2023 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i kryminologia, a także studia stacjonarne I stopnia na kierunku informatyka i nauka o Policji.

Łącznie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiuje 1989 studentów, w tym funkcjonariusze i słuchacze cywilni.

Po inauguracji odbyła się promocja oficerska.