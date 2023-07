Odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Kolegium IPN kadencji 2023–2030. Przewodniczącym Kolegium na roczną kadencję został prof. dr hab. Tadeusz Wolsza. Prof. dr hab. Wojciech Polak oraz dr hab. Mieczysław Ryba zostali wybrani jego zastępcami.

W czwartek odbyło się inauguracyjne posiedzenie Kolegium IPN kadencji 2023-2030 zwołane przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek, podczas którego wręczyła akty powołań członkom Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybranym przez Sejm RP.

"Działalność edukacyjna IPN jest tak ważna, zwłaszcza teraz, gdy młodzi ludzie coraz częściej +przenoszą się+ do internetu. To jest trudne i wymaga naprawdę atrakcyjnych form przekazu, aby to do nich skutecznie trafiło" - powiedziała podczas uroczystego wręczenia aktów powołania.

Przewodniczącym Kolegium na roczną kadencję został prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, a jego zastępcami: prof. dr hab. Wojciech Polak oraz dr hab. Mieczysław Ryba.

W skład Kolegium wchodzą ponadto wybrani przez Prezydenta RP: prof. dr hab. Andrzej Nowak, Bronisław Wildstein, wybrani przez Sejm RP: prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Wojciech Polak, dr hab. Mieczysław Ryba, Krzysztof Wyszkowski oraz wybrani przez Senat RP: dr Bartosz Machalica i prof. dr hab. Grzegorz Motyka.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium wskazuje dla Sejmu kandydata na prezesa IPN, opiniuje kandydatury na kierownicze stanowiska, zatwierdza centralne projekty oraz wskazuje kierunki badań naukowych prowadzonych przez instytut.