Ingres bpa Lechowicza do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie (aktualizacja)

Bóg nie jest zagrożeniem dla pokoju, ale jego sprzymierzeńcem i gwarantem; podejmuję posługę biskupa polowego dla dobra ojczyzny, Kościoła, i Wojska Polskiego - powiedział w sobotę bp Wiesław Lechowicz w czasie ingresu do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Zastąpił on na tym stanowisku abp Józefa Guzdka, który 16 lipca 2021 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim i Administratorem Apostolskim Ordynariatu Polowego do czasu objęcia urzędu przez nowego biskupa polowego.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta RP oraz kancelarii premiera, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, żołnierze wszystkich formacji wojskowych i funkcjonariusze służb mundurowych, a także kapelani wojskowi Kościoła prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Ingres rozpoczął się od obrzędu wprowadzenia nowego biskupa do katedry, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio. Zgodnie z tradycją odczytano bullę nominacyjną. Następnie abp Pennacchio przekazał bp. Lechowiczowi historyczny pastorał abp. Stanisława Galla, pierwszego biskupa polowego w Polsce. Następnie przedstawiciele: duchowieństwa, żołnierzy, funkcjonariuszy i małżeństw złożyli nowemu pasterzowi ordynariatu polowego homagium.

Liturgię ingresową koncelebrowało kilkudziesięciu biskupów, w tym m.in.: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, prymas Polski abp Wojciech Polak, abp Józef Guzdek oraz abp Sławoj Leszek Głódź, pierwszy po II wojnie światowej biskup polowy WP.

W homilii bp Lechowicz powiedział, że kierunek jego duszpasterstwa w ramach Ordynariatu Polowego obrazuje postać Jezusa - Dobrego Pasterza, który zatroskany o swój lud, służy mu najpierw głosząc Dobrą Nowinę, a następnie rozmnażając chleb i ryby, zaspokajając głód zebranych.

Wyraził jednocześnie "uznanie wszystkim, którzy pełnią chlubną i odpowiedzialną służbę, stojąc na straży wolności ojczyzny i godności człowieka". "Mam na myśli Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, wszystkie służby mundurowe" - wymieniał bp Lechowicz.

Podziękował także władzom państwa polskiego, na czele z prezydentem Rzeczypospolitej - zwierzchnikiem Sił Zbrojnych oraz ministrem obrony narodowej, że "rozumieją i doceniają służebną rolę Kościoła i duszpasterstwa w środowisku Wojska Polskiego".

"Bóg nie jest zagrożeniem dla pokoju, ale jego sprzymierzeńcem i gwarantem. Zagrożeniem dla pokoju nie jest religia, lecz jej karykatura i instrumentalne traktowanie" - zaznaczył bp Lechowicz.

Powiedział, że podejmuje posługę "dla dobra ojczyzny i Kościoła, Wojska Polskiego i Ordynariatu Polowego", opierając się na tajemnicy mocy i mądrości Bożej.

Na koniec uroczystości list prezydenta Andrzeja Dudy odczytała szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych. Andrzej Duda zaznaczył w nim, że morale wojska "stanowi fundament, na którym opiera się istnienie i niepodległość Rzeczypospolitej". "To oni tworzą patriotyczny rdzeń społeczeństwa i są wzorem postawy obywatelskiej. Żołnierska codzienność to nieustanny wysiłek: doskonalenie umiejętności, ćwiczenia, utrzymywanie gotowości obronnej państwa. To więcej niż zawód wymagający najwyższego profesjonalizmu. To jedna z najbardziej wymagających dróg życiowych" - podkreślił prezydent w liście.

Jak dodał, na tej drodze już od wieków towarzyszą im kapelani. "Niosą otuchę i świadectwo wiary, ułatwiają uczestnictwo w życiu Kościoła, pomagają wzrastać jako odważnym patriotom i ludziom służby. Są wszędzie tam, gdzie żołnierze i pracownicy wojska wraz z rodzinami. Tam, gdzie słuchacze i uczniowie szkół wojskowych, a także personel oraz podopieczni wojskowych placówek leczniczych i opiekuńczych" - zaznaczył Duda.

Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił znaczenie wsparcia duchowego, jakiego udzielają na co dzień żołnierzom i funkcjonariuszom księża kapelani.

"Jesteśmy dopiero w trakcie procesu rozwoju liczebnego WP (...). Naszym celem jest to, żeby WP liczyło przynajmniej 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT. Proporcjonalnie do tej liczby będzie rozrastał się też Ordynariat Polowy" - zapowiedział Błaszczak. Wyraził jednocześnie nadzieję, że bp Lechowicz wesprze proces rozwoju Ordynariatu Polowego. "Jest to niezbędne, żeby Polska była bezpieczna" - podkreślił minister obrony narodowej.

Składając życzenia w imieniu KEP abp Stanisław Gądecki ostrzegł, że "fałszywe męstwo jest tak samo szkodliwe, jak fałszywa łagodność". "Męstwo staje się przekonujące, jeśli nie staje się bezwzględnością ani uporem, lecz odwagą prawdy" - zaznaczył.

Zwracając uwagę, że siła wojska nie zależy od jego liczebności, ale do hartu ducha powiedział, że zadaniem kapelanów Ordynariatu Polowego jest obrona granicy za pomocą broni, jaką jest modlitwa. "Kapelani wojskowi głosząc Słowo Boże kształtują serca i umysły żołnierzy, aby byli oni zdolni do heroicznych postaw w służbie pokoju i wolności. Aby - zachowując męstwo na polu walki - obca im była przemoc, nienawiść i chęć odwetu" - podkreślił przewodniczący KEP.

Po mszy św. na Placu Krasińskich przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego biskupa Lechowicza powita Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Następnie odda on hołd sztandarowi wojskowemu i złożył wieniec przed pomnikiem.

Bp Wiesław Lechowicz ma 59 lat. Papież Benedykt XVI 22 grudnia 2007 roku mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął 16 lutego 2008 r. w katedrze w Tarnowie z rąk bp. Wiktora Skworca.

Hierarcha wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa, Komisji KEP ds. Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto, jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

We wrześniu 2021 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego i za działalność na rzecz środowisk polonijnych.

Jego dewizą biskupią są słowa: "In finem diligere" (Do końca umiłować).