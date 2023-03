Inicjatywa Nehemiasz: nasi wolontariusze odnieśli obrażenia w wyniku ostrzału, zostali natychmiast ewakuowani

Dwóch naszych wolontariuszy, dostarczających pomoc dla ukraińskiego NGO w obw. donieckim, odniosło obrażenia w wyniku ostrzału rakietowego; zostali natychmiast ewakuowani i znajdują się w szpitalu daleko od linii frontu - przekazała PAP Inicjatywa Nehemiasz, dostarczająca pomoc na Ukrainie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Polska inicjatywa pomocowa Nehemiasz poinformowała w sobotę PAP, że jej dwaj polscy wolontariusze zostali ranni w wyniku rosyjskiego ostrzału na wschodzie Ukrainy i znajdują się w szpitalu. Doniesienia o Polakach, rannych na wschodzie Ukrainy potwierdził PAP ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki. "Potwierdzam, że otrzymaliśmy informację o rannym obywatelu Rzeczypospolitej. Jest mu udzielana pomoc medyczna i zostanie zapewniona opieka" - powiedział, nie ujawniając żadnych innych szczegółów.

Do sprawy odniosła się Inicjatywa Nehemiasz w oświadczeniu przekazanym w sobotę PAP. "W związku z ostrzelaniem naszego transportu humanitarnego w czwartek w obw. donieckim oraz z pojawiającymi się różnymi wersjami, chcemy zebrać kluczowe informacje. Załoga dwóch doświadczonych wolontariuszy wyruszyła 14.03 do obw. donieckiego z pomocą dla ukraińskiego NGO, we współpracy z którym dostarczała dary na miejscu" - wskazano w oświadczeniu.

"Podczas ostatniego postoju nastąpił ostrzał rakietowy i obaj wolontariusze odnieśli obrażenia. Zostali natychmiast ewakuowani zgodnie z procedurami medycznymi. Obaj przebywają w szpitalu, daleko od linii frontu. Od początku, oprócz pomocy i wsparcia otrzymywanych od naszych ukraińskich współpracowników, wolontariusze zostali otoczeni pomocą ze strony polskiej ambasady. Na miejsce udał się też zastępca szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, który jest w bieżącym kontakcie z nami i z rodzinami wolontariuszy. Obaj wolontariusze są ranni: stan jednego określono jako lekki, a drugiego jako poważny, ale stabilny" - informuje Inicjatywa.

"Z nadzieją oczekujemy ewakuacji, którą profesjonalnie i odpowiedzialnie planuje Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej wraz z ukraińskimi lekarzami. W imieniu swoim i rodzin obu wolontariuszy serdecznie dziękujemy za wiele wyrazów wsparcia, które otrzymujemy. Jednocześnie prosimy o kontakt z polską ambasadą w Kijowie i umożliwienie nam skupienia się na naszych dzielnych chłopakach" - czytamy.

Jak dodano, Inicjatywa Nehemiasz "współpracuje wyłącznie z ośrodkami pomocowymi na Ukrainie, nie z osobami prywatnymi, działając wyłącznie jako zagraniczne wsparcie lokalnych organizacji". "Chcemy pomagać, a nie przeszkadzać i tak było tym razem. Właśnie dlatego ewakuacja po ostrzale przebiegła tak sprawnie" - zadeklarowano w oświadczeniu.

W komunikacie zawarto też informacje na temat działalności Inicjatywy. Jak czytamy, Inicjatywa Nehemiasz to "oddolne działanie osób, które chcą nieść pomoc humanitarną ogarniętej wojną Ukrainie". Początkowo w inicjatywie udział brały udział osoby związane z warszawskim Kościołem Chrześcijan Baptystów, a z czasem grono wolontariuszy poszerzyło się o ich znajomych oraz inne osoby niepowiązane z Kościołem Baptystów.

"Pomimo braku jakiejkolwiek formalnej organizacji, do połowy marca 2023 r. udało się wziąć udział w 22 misjach pomocowych. Czasami wypożyczane było tylko auto, a czasami misje organizowane były od początku do końca przez Inicjatywę Nehemiasza" - czytamy. Jak wskazano, założeniem działania Inicjatywy jest wspieranie lokalnych organizacji pomocowych na Ukrainie.

Inicjatywa podkreśla, że "działając razem ze stroną ukraińską jesteśmy w stanie odpowiedzieć na ich rzeczywiste potrzeby, a biorąc udział w dystrybucji pomocy możemy osobiście poświadczać, że pomoc trafia do osób naprawdę jej potrzebujących". "Właśnie dlatego zbieramy środki na nasze wyjazdy i serwisowanie auta, mogąc potwierdzać, że trafiają tam, gdzie darczyńcy chcą je przekazywać, czyli do osób potrzebujących wsparcia humanitarnego" - zaznaczono w komunikacie.

Do sprawy dwóch rannych na Ukrainie wolontariuszy odniósł się w sobotę minister w KPRM Michał Dworczyk. Poinformował, że chodzi o dwie osoby, spośród których jedna posiada obywatelstwo polskie, a druga ukraińskie, ale na stałe mieszka w Polsce. Obaj ranni przebywają obecnie w szpitalu w Dniprze. Ciężej ranny, jak poinformował Dworczyk, został polski obywatel. Gdy jego stan poprawi się, a lekarze udzielą zgody, zostanie on przetransprootwany przez polski Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej do kraju. Także lżej ranny obywatel, jeżeli wyrazi chęć, może liczyć na transport do Polski.

Wcześniej w sobotę doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko poinformował, że w samochód, którym jechali dwaj obywatele Polski, został trafiony przez rosyjski pocisk, gdy zmierzali oni do miasta Czasiw Jar w obwodzie donieckim.

"Rosyjski pocisk trafił w busa polskich wolontariuszy, którzy przywieźli pomoc humanitarną do Czasiw Jaru. Dwóch ochotników zostało rannych. Jeden z nich został ewakuowany do szpitala w (mieście) Dnipro przez Centrum Ratowania Życia. Życzę pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał Heraszczenko na Twitterze.

Opublikował także zdjęcie białego busa z otworem po pocisku za miejscem, gdzie siedzi kierowca. Na samochodzie widnieje naklejka z napisem "Helping Ukraine" oraz flagi Ukrainy, Polski i Łotwy. (https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1637011559842037762).