Inowrocław: Magistrat ws. aktu oskarżenia: czekamy na zwrot skradzionych publicznych środków

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego w Iławie akt oskarżenia ws. tzw. afery fakturowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia. Zostało nim objętych 17 osób. Inowrocławski magistrat w oświadczeniu w tej sprawie wskazuje, że czeka na zwrot skradzionych publicznych środków.

Tzw. afera fakturowa dotyczy wyłudzania pieniędzy z Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia za pomocą lewych faktur w latach 2015-2017. Jak wcześniej informowała PAP, zarzuty w śledztwie prowadzonym w Gdańsku do tej pory usłyszało 18 osób, a łączna kwota szkody wyrządzonej Urzędowi Miasta Inowrocław oraz Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy przekracza 300 tys. zł. Główną podejrzaną jest Agnieszka Ch., była naczelnik Wydziału Kultury.

Prezydentem Inowrocławia jest Ryszard Brejza, ojciec senatora KO Krzysztofa Brejzy.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk powiedziała w czwartek PAP, że gdańska prokuratura skierowała 31 stycznia akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Iławie i zostało nim objętych 17 osób. Finalizuje on śledztwo w tzw. wątku fakturowym afery.

"Chodzi o przedsiębiorców i funkcjonariuszy publicznych - pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. (...) Akt oskarżenia związany jest z wątkiem sprawy dotyczącym wyłudzenia kilkuset tysięcy złotych ze środków publicznych na podstawie poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów" - powiedziała PAP prokurator Wawryniuk. Faktury były wystawiane na rzecz UM Inowrocław oraz CKiS Ziemowit w Kruszwicy przez współpracujących z urzędnikami przedsiębiorców. Usługi, które były ujęte w fakturach, nie miały miejsca bądź nie świadczono ich na rzecz tych jednostek.

Dodała, że w pozostałym zakresie - w tym wątku dotyczącym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez prezydenta miasta Inowrocław - śledztwo pozostaje w toku. "Są realizowane kolejne czynności dowodowe. Na takim etapie jesteśmy w sprawie tzw. afery fakturowej" - wskazała.

W czwartek wieczorem oświadczenie ws. aktu oskarżenia wystosował inowrocławski magistrat.

"Miasto Inowrocław, które jest pokrzywdzone w tej sprawie, nadal oczekuje na zwrot skradzionych publicznych środków do budżetu, tj. ok. 250 tys. zł" - czytamy w oświadczeniu.

Magistrat wskazuje ponadto, że prezydent Ryszard Brejza dwukrotnie składał doniesienie do prokuratury - "również w 2018 roku, po wykrytych kolejnych kradzieżach, które przez CBA nie zostały zauważone". "Sprawa kradzieży kruszwicko-inowrocławskiej trwa - oczekujemy na wyrok sądu, ukaranie sprawców i zamknięcie sprawy. (...) W działaniach wobec prezydenta Inowrocławia zaangażowano wiele milionów złotych i tworzyły one wrażenie skoordynowanych działań CBA oraz TVP, wspieranych przez polityków PiS" - wskazano w oświadczeniu.

W styczniu 2022 r. rzecznik prasowa gdańskiej prokuratury Wawryniuk przekazała, że prezydentowi Inowrocławia prokurator przedstawił zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Według prokuratury zarzut dotyczy działalności w magistracie od stycznia 2015 r. do października 2017 r.

"Śledczy ustalili, że prezydent Inowrocławia stworzył w Urzędzie Miasta Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, obejmując go swoim bezpośrednim nadzorem i wykorzystując zatrudnionych w nim pracowników do podejmowania szeregu działań niezwiązanych z wykonywaniem zadań służbowych, lecz mających na celu budowanie w opinii publicznej pozytywnego wizerunku Ryszarda B. i jego syna oraz deprecjonowanie ich przeciwników politycznych na internetowych forach dyskusyjnych oraz portalach internetowych" - dodała prokurator Wawryniuk.

Jak podała prokuratura, pracownicy stworzonej komórki organizacyjnej w godzinach pracy w urzędzie podejmowali aktywności w internecie, uczestnicząc w plebiscytach i konkursach internetowych, szeroko komentując artykuły w internecie.

Zdaniem prokuratury w okresie objętym zarzutem doszło również do sfinansowania ze środków Urzędu Miasta publikacji w lokalnych mediach artykułu wymierzonego w przeciwnika politycznego prezydenta Inowrocławia, a także druku ulotek dla kandydatki do Rady Miejskiej Inowrocławia. Za popełnienie zarzuconego podejrzanemu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Jeszcze przed postawieniem zarzutów prezydent Inowrocławia zwołał konferencję prasową przed gmachem gdańskiej Prokuratury Okręgowej. "Państwo polskie, państwo PiS-u poświęciło przez te kilka lat kilka milionów złotych na ściganie rodziny Brejzów, na ściganie posła Krzysztofa Brejzę, na ściganie mnie i mojej rodziny, na próby zniesławienia. Nie godzę się na to" - mówił przed gmachem Ryszard Brejza. Prezydent Inowrocławia dodał, że śledztwo i zarzuty są skutkiem intrygi politycznej, w której głównym celem dla PiS jest senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.