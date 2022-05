Instruktorzy z Gwardii Narodowej USA przeszkolili pierwszych terytorialsów

Kilkudziesięciu terytorialsów zakończyło szkolenie na operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, które było realizowane przez instruktorów Gwardii Narodowej Stanu Illinois z USA we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej - podał we wtorek WOT.

Kilkudniowy kurs operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN podzielony był na dwie części - teoretyczną oraz praktyczną. Żołnierze poznawali budowę i działanie wyrzutni, tajniki taktyki ich wykorzystania, a także na bazie specjalistycznych trenażerów uczyli się praktycznej obsługi przeciwpancernych pocisków kierowanych. Jak przekazał WOT, szkolenie z wykorzystaniem symulatorów pozwala na przećwiczenie różnych scenariuszy taktycznych, dzięki czemu operatorzy nabywają umiejętności realizacji zadań w różnych sytuacjach mogących pojawić się na realnym polu walki.

"To bardzo ciekawe i wartościowe szkolenie. Instruktorzy amerykańscy mają ogromne doświadczenie szkoleniowe, są otwarci i chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą. Szkoli nas również kadra z Centrum Szkoleniowego WOT i wiedza, którą przekazują uzupełnia się. Zajęcia są bardzo intensywne, trwają po 10-12 godzin dziennie, więc nie marnujemy czasu. Praktyka na symulatorach w bardzo realny sposób odzwierciedla to, co mogłoby nas spotkać na polu walki. Javeliny to skuteczna broń, która teraz szeroko wchodzi na wyposażenie Wojska Polskiego warto więc uczyć się, jak ją wykorzystywać" - mówi cytowany w komunikacie uczestnik szkolenia z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

WOT wskazał, że wzmocnienie zdolności obronnych Polski i szybkie wdrażanie wniosków z wojny obronnej na Ukrainie jest jednym z powodów zwiększenia ilości personelu szkoleniowego z Gwardii Narodowej Stanu Illinois w Polsce. "Głównym celem tej obecności jest przyspieszenie szkolenia żołnierzy WOT w zakresie zwalczania czołgów, ognia precyzyjnego oraz zwiększanie nasycenia formacji specjalistami medycyny pola walki" -napisano w komunikacie.

Dodano, że szkolenia realizowane przez instruktorów Gwardii Narodowej stanu Illinois prowadzone są obecnie na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Do końca sierpnia br. zorganizowanych zostanie kilkanaście edycji kursów dla operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, ratowników pola walki oraz snajperów, w których udział weźmie łącznie ponad 800 Terytorialsów z różnych Brygad Obrony Terytorialnej z całego kraju.

"Od momentu rozpoczęcia formowania WOT formacja otrzymuje silne wsparcie szkoleniowe i doradcze ze strony amerykańskiej Gwardii Narodowej. Główne zadania w tym zakresie realizuje Gwardia Narodowa ze stanu Illinois. Wsparcie szkoleniowe z zakresu organizacji ruchu oporu oraz działań przeciwokupacyjnych WOT otrzymuje również ze strony Gwardii Narodowej stanu West Virginia" - zaznaczył WOT.

Wskazno, że dowództwo WOT wdraża wnioski z przeglądu zdolności formacji, wynikające z wojny obronnej prowadzonej przez Ukrainę. "W szczególności obejmują one zwiększenie ilości żołnierzy dysponujących kompetencjami do obsługi systemu JAVELIN oraz uruchomienie szkolenia żołnierzy w specjalności Wysuniętych Obserwatorów Ognia. Dzięki wsparciu instruktorów amerykańskich, do końca roku możliwe będzie wyszkolenie ponad 1000 żołnierzy z obsługi systemu JAVELIN oraz taktyki niszczenia czołgów" - napisano.