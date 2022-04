Instytut Adama Mickiewicza w czwartek uruchamia sekcję ukraińską portalu culture.pl/ua. "Projekt wyrósł ze świadomości, że nasze dwa narody, splecione wielowiekowymi więzami, mają wspólną cechę: gen wolności, stanowiący nieodłączną część ich kulturowego DNA" - podkreśla IAM.

W informacji przekazanej PAP wyjaśniono, że idea "narodziła się na długo przed rosyjską inwazją na Ukrainę".

"Projekt wyrósł ze świadomości, że nasze dwa narody, splecione wielowiekowymi więzami, mają wspólną cechę: gen wolności, stanowiący nieodłączną część ich kulturowego DNA. Dlatego jesteśmy naturalnymi sojusznikami w walce z tendencjami imperialnymi, totalitarnymi i antywolnościowymi. A obecne czasy tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że sekcja ukraińska culture.pl musiała powstać" - zaznaczono.

Wskazano, że "dziś barbarzyństwo walczy przeciw kulturze". "Opowiadamy się za kulturą, a więc za Ukrainą, która reprezentuje w tym konflikcie to, co składa się na nasze wspólne europejskie dziedzictwo. Przed lutową inwazją Rosji na Ukrainę szacowano, że w Polsce mieszka od 1 do 2 milionów Ukraińców. W ciągu ostatniego półtora miesiąca do naszego kraju przybyło dodatkowo 2,5 miliona ukraińskich uchodźców. Chcemy, by Polska stała się dla nich miejscem przyjaznym i bezpiecznym, nie tylko w sensie materialnym i społecznym, lecz także kulturowym i duchowym" - podkreślono w komunikacie Instytutu Adama Mickiewicza.

Jak dodano, "jeśli ktokolwiek z Ukrainy będzie chciał w swoim ojczystym języku pogłębić wiedzę na temat polskiej kultury oraz być na bieżąco w jej sprawach, to nie ma lepszego medium do tego niż portal Culture.pl".

"W języku ukraińskim znaleźć będzie można gamę rozmaitych tekstów: eseje historyczne i metafizyczne, rozprawy historyczne i filozoficzne, wywiady z ludźmi kultury i sztuki, sylwetki artystów i bohaterów narodowych, polemiki i krytyki, recenzje książek, wystaw, koncertów, albumów muzycznych, filmów i sztuk teatralnych. Ich autorami będą zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, wśród tych ostatnich m.in. pisarze i poeci: Lubow Jakymczuk, Ołeksandr Irwaneć i Andrij Lubka, tłumacze Ołeksandr Bojczenko i Ostap Sływyński, reżyserka Switłana Ołeszko, badaczka folkloru miejskiego Olha Charczyszyn i wielu innych. Stałymi współpracownikami są Nataliya Rymska (koordynatorka sekcji), Anastasiya Kanarska, Rostysław Kramar oraz Grzegorz Górny (ekspert IAM ds. ukraińskich)" - przekazano.