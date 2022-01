Instytut Książki: 1 mln 800 tys. na "Dyskusyjne Kluby Książki 2022"

1 mln 800 tys. zł - tyle wynosi łączna kwota przyznanych w tym roku dotacji w programie "Dyskusyjne Kluby Książki 2022" (DKK), w ramach którego dofinansowanie otrzyma 18 bibliotek wojewódzkich - poinformowano na Twitterze Instytutu Książki (IK).

Na stronie IK przypomniano, że program DKK jest realizowany w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych.

"Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy)" - napisano. Dodano, że celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Przypomniano, że "w ramach działającego od 2007 r. programu DKK, co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach czytelnicy spotykają się, aby rozmawiać o książkach i literaturze". "Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Przyświeca mu założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze" - wyjaśniono.

Zaznaczono, że spotkania i dyskusje o książkach mają charakter nieformalny, a "kluby działają przy bibliotekach publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, domach kultury, bibliotekach parafialnych itp.) we współpracy z biblioteką publiczną". "Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące" - dodano w informacji.

Obecnie działa 620 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1187 klubów dla dorosłych. W gminach wiejskich działa 613 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 466, a w miastach - 728. W ubiegłym roku odbyło się 636 spotkań autorskich, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu, wśród nich były 504 spotkania tradycyjne i 132 spotkania w formie online. Na potrzeby klubów zakupiono w ubiegłym roku 24 tys. 65 woluminów.

"Na koniec roku 2021 r. liczba klubów wyniosła 1 tys. 807, tj. o 37 więcej niż w roku 2020. Po zahamowaniu dynamiki wzrostu w 2020 r. w związku z panującą pandemią, znowu pojawiła się tendencja zwyżkowa" - podkreślono na stronie IK.

Wyniki naboru do programu dotacyjnego "Dyskusyjne Kluby Książki 2022" znaleźć można na stronie: https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,program-dotacyjny-dla-dkk,14.html.

Operatorem programu jest IK.