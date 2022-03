Instytut Książki zakupił 7 tys. książek w języku ukraińskim dla dzieci i młodzieży - poinformował Instytut. Książki trafią do wojewódzkich bibliotek publicznych, skąd będą też przekazywane do mniejszych ośrodków, by umożliwić korzystanie z nich młodym Ukraińcom przebywającym na terenie Polski.

Zakup to jeden z elementów działań w ramach projektu "Podaruj książkę ukraińskim dzieciom", którą Instytut prowadzi razem z Fundacją Metropolia Dzieci. We wtorek do Krakowa dotarł pierwszy transport z ponad 2 tys. książek.

Jak podaje Instytut, w czasie sobotnich ataków na Lwów jedna z rosyjskich rakiet spadła 500 metrów od magazynu, w którym zebrano wszystkie zakupione książki. "Szczęśliwie pierwszy transport, który wyjechał ze Lwowa w poniedziałek, dotarł już bezpiecznie do Krakowa" - napisano. Instytut sprowadza książki z pięciu zaprzyjaźnionych oficyn: wydawnictw Stary Lew, Apriori, Urbino, Książki XXI Wieku i Astrolabe.

"To pozycje przeznaczone dla dzieci i młodzieży, czyli dla tych, którzy dziś najbardziej potrzebują wsparcia i kontaktu z rodzimą kulturą. Dzięki temu oferta polskich bibliotek publicznych zostanie uzupełniona o tytuły w języku ukraińskim, a dzieci z Ukrainy będą mogły korzystać nieodpłatnie z dostępu do publikacji w ich języku ojczystym" - zaznaczono w przesłanej PAP informacji prasowej.

Instytut Książki oraz Fundacja Metropolia Dzieci podjęły to działanie także po to, by "wesprzeć ukraińskich wydawców, którzy z powodu wojny znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej". Książki będą dystrybuowane przez IK do wojewódzkich bibliotek publicznych, a następnie do mniejszych ośrodków - powiatów i gmin - wedle bieżących informacji o rozlokowaniu uchodźców wojennych.

Działania Fundacji Metropolia Dzieci obejmują zbiórkę środków finansowych, zakup książek i ich dystrybucję do bibliotek publicznych oraz innych instytucji oferujących schronienie i wsparcie uchodźcom z Ukrainy.

"Także dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki na bieżąco analizujemy dane dotyczące pobytu dzieci w poszczególnych regionach Polski. Kluczowa dla tych działań jest ścisła współpraca z siecią bibliotek wojewódzkich. W najbliższym czasie zajmiemy się kompletowaniem zestawów książek. Wszystkie lokalne biblioteki, które będą zainteresowane otrzymaniem książek, prosimy o kontakt z bibliotekami wojewódzkimi" - wskazano w informacji prasowej.

Książki zostały zakupione przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drugi transport z 5 tys. książek w języku ukraińskim ma dotrzeć do krakowskiej siedziby IK w najbliższy czwartek.

"Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Instytut Książki solidaryzuje się z narodem ukraińskim. Instytut prowadzi także działania pomocowe, w ramach których oferujemy tłumaczom literatury polskiej z Ukrainy pobyt rezydencjalny i stypendia. Przekazaliśmy już do wojewódzkich bibliotek publicznych książki w języku ukraińskim wydane w ramach Programu Translatorskiego ©Poland. IK we współpracy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem - Ukraińskim Instytutem Książki, przygotowuje także druk darmowych książek w języku ukraińskim" - dodano w informacji.

Więcej o projekcie "Podaruj książkę ukraińskim dzieciom" można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/ukrainskieksiazkidladzieci. Projekt można wesprzeć dołączając do zbiórki: https://zrzutka.pl/z/podarujksiazkidzieciomzukrainy.