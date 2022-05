Instytut Pileckiego upubliczni świadectwa zbrodni rosyjskich na Ukrainie

25 maja jest dniem premierowego upubliczniania świadectw zbrodni rosyjskich na Ukrainie - poinformował Instytut Pileckiego. Tego dnia Instytut Pileckiego zaprasza na międzynarodowe wydarzenie "Wojna i Pamięć" zorganizowane z okazji 74. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Wydarzenie odbędzie się w środę o godz. 19 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, przy ul. Kredytowej 1.

W przesłanej PAP informacji prasowej, organizatorzy wydarzenia przypomnieli słowa rotmistrza Witolda Pileckiego, który stwierdził: "Jeśli kto z nas wyjdzie stąd z życiem (…) trudno będzie mu porozumieć się z ludźmi, którzy normalnie na ziemi przez ten czas żyli. Lecz jeśli naprawdę kto wyjdzie - obowiązkiem jego, będzie podać światu jak tu ginęli (…) ludzie… mordowani przez - ludzi".

Jak wyjaśniono, "organizując spotkanie chcieliśmy przywołać obraz Rotmistrza tak bardzo świadomego wagi, jaką mają osobiste świadectwa, że dobrowolnie udał się jako więzień do Auschwitz, po to, by złożonym potem raportem poinformować świat o Holokauście".

Powołane przez Instytut Pileckiego Centrum Lemkina zbiera naoczne świadectwa zbrodni rosyjskich dokonywanych obecnie na Ukrainie. "Upamiętnieniem Rotmistrza Instytut rozpoczyna etap publikowania zebranych świadectw, a tym samym rozpoczyna nowy etap współpracy z mediami polskimi i zagranicznymi, które żywo interesują się i oczekują informacji o owocach pracy Centrum Lemkina" - podkreślono. Poinformowano, że 25 maja jest dniem premierowego upubliczniania świadectw zbrodni rosyjskich na Ukrainie.

Zaznaczono, że "kierując wydarzenie w stronę dzisiejszego oblicza terroru - zestawiliśmy archiwalne i aktualne świadectwa jego ofiar, a do ich czytania zaprosiliśmy polskich aktorów".

Świadectwa w czasie wydarzenia czytać będą Joanna Kwiatkowska-Zduń oraz Leszek Zduń. "Mamy nadzieję, że ta forma prezentacji stworzy grunt do osobistej refleksji, jak i do szerszej debaty o roli gromadzonych i publikowanych raportów zbrodni. Zarówno w odniesieniu do potrzeby wzmacniania świadomości społecznej o ogromie krzywd, jak i w motywowaniu świata do działań paraliżujących terror" - napisano.

W czasie wydarzenia odbędzie się także debata, do której prof. Magdalena Gawin zaprosiła wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Łukasza Adamskiego, ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycę, a także redaktora i twórcę Ośrodka Karta Zbigniewa Gluzę, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i dyrektor Bielsat Tv Agnieszkę Romaszewską-Guzy oraz dziennikarza, publicystę, dyplomatę, członka rady Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Piotra Skwiecińskiego.

Jak zaznaczono, wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak tematyka wydarzenia nie jest przeznaczona dla dzieci.